Hemoce tem unidade móvel no Shopping Parangaba; saiba como ser doador de sangue

A parceria do equipamento estadual com o Shopping Parangaba existe há anos, mas esta é a primeira vez que o hemocentro se instala no shopping

De acordo com a Secretaria da Saúde (SESA), o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), está, desde dezembro de 2021, com uma unidade temporária localizada no centro comercial do Shopping Parangaba. O centro de doações já arrecadou mais de mil bolsas de sangue.



O Hemocentro móvel faz parte do projeto Hemoce Perto de Você, que tem como principal objetivo facilitar o acesso das pessoas que moram em bairros mais distantes aos centros de doações. A parceria do equipamento estadual com o Shopping Parangaba existe há anos, mas esta é a primeira vez que o hemocentro instala um posto de coleta no centro comercial.

A unidade segue em atendimento para doações de sangue, plaquetas e cadastro de medula óssea até o próximo domingo, 13.



Já pensou em ser doador de sangue?



O Hemoce recebe voluntários com hora marcada todos os dias. Os doadores podem agendar horário pelo site ou pelos telefones de contato (85) 3101-2305 ou (85) 99681-7597 (WhatsApp).



Para doar sangue, é preciso estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 kg, ter entre 16 e 69 anos e apresentar um documento oficial com foto.

Hemocentro no Shopping Parangaba

O posto de coleta atende no centro comercial até o próximo domingo, 13. O serviço está localizado no piso L1. O atendimento é realizado de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 13h às 20h.



