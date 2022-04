Homem é preso em Fortaleza suspeito de comercializar cigarros eletrônicos

Em uma das ações, o proprietário de um estabelecimento que vendia os produtos não foi localizado. A polícia segue com as investigações

Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 25, suspeito de participação na comercialização ilegal de cigarros eletrônicos. De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), a prisão aconteceu durante ofensivas policiais nos bairros Passaré e Maraponga, em Fortaleza. Durante as abordagens, vasta quantidade de material ilegal foi apreendida.

Assim que tomaram conhecimento da comercialização ilegal de cigarros eletrônicos e acessórios em um estabelecimento comercial, no bairro Passaré, os policiais se dirigiram ao local. Na ação, foram encontrados três vapes prontos para comercialização. O proprietário do comércio, um homem de 35 anos, foi conduzido ao 5º Distrito Policial (DP). Ele foi autuado em flagrante por crime contra a incolumidade pública.

A Anvisa proíbe a comercialização de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarro eletrônico



Ainda nesta segunda, em um estabelecimento comercial, no bairro Maraponga, agentes da PC-CE localizaram mais materiais relacionados a venda ilegal de cigarros eletrônicos. No local, foram apreendidos 540 essências diversas para cigarros eletrônicos, 16 vaporizadores e 130 acessórios diversos de vaporizadores. O proprietário do local não foi localizado.

De acordo com a Portaria nº 46/2009 da Anvisa, é proibida a comercialização, a importação e a propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarro eletrônico. Todo o material localizado nas ações foi apreendido e levado ao 5º DP. Um inquérito policial foi instaurado e a polícia segue com as investigações.



