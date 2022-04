Em desfile, Rosas de Ouro exibe um Bolsonaro vacinado que vira jacaré

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, em dezembro de 2020, que não se vacinaria e que quem tomasse dose do imunizante viraria jacaré e o problema seria da pessoa

O desfile da escola de samba paulista Rosas de Ouro, apresentado na manhã deste domingo, 24, exibiu o personagem que representava o presidente Jair Bolsonaro sendo vacinado e se transformando em um jacaré após receber dose do imunizante.

A Rosas de Ouro foi a sexta escola a entrar na avenida no segundo dia de desfiles do Grupo Especial de São Paulo, apresentando um enredo que tratava da fé, rituais e caminhos curativos para todos os males por meio da magia, do saber científico e da arte, representada pelo samba.

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, em dezembro de 2020, que não se vacinaria e que quem tomasse dose do imunizante viraria jacaré e o problema seria da pessoa. Bolsonaro se referia a uma cláusula da fabricante Pfizer que dizia não se responsabilizar por eventual efeito colateral gerado pelo o imunizante.

"E na Pfizer (contrato da Pfizer) tem lá: nós (da Pfizer) não nos responsabilizados. Se eu virar um chi, se eu virar um jacaré, se você virar super homem, se nascer barba em alguma mulher, ou algum homem começar a falar fino... e o que é pior: mexer no sistema imunológico das pessoas", afirmou Jair Bolsonaro.

