Sapucaí: Gritos de "Fora, Bolsonaro" e crítica a Lula no camarote marcam desfiles no Rio

Os desfiles do Grupo Especial no Carnaval 2022 do Rio de Janeiro foi marcado por posicionamentos políticos, na noite desta sexta-feira, 22, e madrugada de sábado, 23. Enquanto o público das arquibancadas realizou, em sua maioria, protestos contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) e a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foliões presentes no camarote foram contra o petista.

Os atos aconteceram logo no início do evento, quando o presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) sinalizou no sistema de som as agremiações que entrariam para desfilar durante a noite. Na ocasião, a banda da Polícia Militar do Rio de Janeiro tocou o Hino Nacional.

O público das arquibancadas gritou “Fora, Bolsonaro”, seguido de um “olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”. Nos camarotes, os foliões reagiram endossando “ei, Lula, vai tomar no c*”.

Por conta da pandemia, muitos estados decidiram suspender as festas de Carnaval, e cidades como São Paulo e Rio de Janeiro adiaram os desfiles das escolas de samba para este mês. Na quarta-feira, 20, iniciaram os primeiros desfiles na Sapucaí, no Rio de Janeiro. O Grupo Especial desfila neste fim de semana.

Com Lula e Bolsonaro liderando as pesquisas de intenção de votos para as eleições gerais de outubro deste ano, o pleito já promete ser bastante acirrado. Dados da pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira, 22, mostra o petista na liderança da disputa pelo Palácio do Planalto, com 45% das intenções de voto. O presidente vem em segundo lugar, com 31%.



