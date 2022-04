Três pessoas são capturadas após sequestro-relâmpago no Meireles

Três pessoas foram capturadas pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE), na noite desse sábado, 23, após um sequestro-relâmpago contra uma mulher de 22 anos no bairro Meireles, em Fortaleza. Os suspeitos são um homem, uma mulher e uma adolescente, que não tiveram nomes nem idades revelados. A vítima foi abordada na porta do condomínio onde mora quando chegava de carro.

Segundo a PM-CE, o trio tomou o veículo da mulher, a colocou no banco traseiro e seguiu em direção ao bairro Montese. No meio do caminho, o carro passou a ser monitorado pela Polícia. Uma composição do Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), acionada pela Ciops, conseguiu identificar o paradeiro do automóvel.

Após alguns minutos de perseguição, os policiais localizaram o veículo e deram ordem de parada ao condutor, que ainda tentou fugir, mas foi alcançado logo em seguida. Depois da interceptação, a vítima foi liberada e deixou o carro junto com a mulher e a adolescente. O terceiro integrante do grupo, segundo a PM-CE, já tinha antecedentes criminais por roubo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Adolescentes suspeitos de homicídio são apreendidos em Tamboril

Duplo homicídio no clube de Reggae: "eles invadiram e saíram atirando"

Policial militar é acusado pelo MPCE por morte de jovem durante festa de rua

De acordo com a Polícia, o homem ainda chegou a trocar tiros com os agentes no momento em que tentou a fuga. Ele foi alvejado por um disparo e encontra-se internado em uma unidade hospitalar da Capital sob custódia policial. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não divulgou informações sobre o seu estado de saúde.

A adolescente foi levada para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde assinou um termo por ato infracional análogo ao crime de roubo com restrição de liberdade. Já a mulher foi encaminhada para o 2º Distrito Policial, no Meireles, de onde seguiu para uma unidade prisional. O caso será investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

OUÇA O PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags