Duplo homicídio no clube de Reggae: "eles invadiram e saíram atirando"

"A gente vai em um reggae buscando um momento de paz, alegria e descontração. E acontece uma violência dessas, uma tragédia. Invadiram o local e saíram atirando dentro da casa a sangue frio". (...). Esse é o relato de um dos fãs de reggae que presenciou o duplo-homicídio que aconteceu na quarta-feira, 20, na casa Reggae & Cia, localizado na Praia de Iracema, em Fortaleza, onde morreram um dj e um cantor.



A página do Facebook da casa de eventos Reggae & Cia declarou luto pela morte dos dois. O proprietário do estabelecimento publicou nas redes sociais que a programação semanal do clube está cancelada e que o futuro do local será decidido com a participação dos envolvidos nos projetos. "Perdemos hoje um dos ícones do reggae no Brasil, amigo e super profissional Thiago Poeta, estou sem chão, preciso de um tempo e desejar para o amigo Catita, que se foi, muita paz nessa passagem", relata.

Os fãs de reggae relatam que a cena está de luto diante do crime. Eles atribuem o crime à guerra entre facções criminosas. Os dois mortos são identificados apenas como Thiago Poeta e Catita Roots, sendo um dj e um cantor do estilo musical. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não divulgou os nomes dos mortos, mas informou que a vítima de 36 anos possuía antecedentes por tráfico de drogas, desacato, crime contra incolumidade pública e dano. Já a vítima de 34 anos tinha passagens por roubo.

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias de um duplo homicídio, registrado na noite dessa quarta-feira (20), na Praia de Iracema- Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) de Fortaleza", informou a nota.

Neste ano, outro evento privado na Praia de Iracema terminou em morte. Um produtor musical foi morto a tiros na inauguração do próprio espaço. Conhecido como Paulo Produções, ele foi atingido do lado de fora da casa de festas. Crime aconteceu no dia 16 de janeiro.

