Homem é morto a tiros e mulher é baleada durante o feriado na Praia do Futuro

Vídeos feitos por pessoas que estavam na praia no momento do crime mostram o homem caído perto de barracas no calçadão da Praia do Futuro.

Um homem morreu e uma mulher foi baleada na Praia do Futuro em Fortaleza, nesta quinta-feira, 21.

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a morte e o ferimento por arma de fogo. O Departamento de Homicídios esteve no local. As circunstâncias do crime não foram informadas.

Vídeos feitos por pessoas que estavam na praia mostram o homem caído perto de barracas no calçadão da Praia do Futuro. Muitas pessoas estavam no local devido o feriado de Tiradentes (21).



Não há presos. Viaturas da Polícia permaneceram no local.

