Policial militar é baleado no abdômen no bairro Maraponga

Um policial militar foi baleado no abdômen nesta quinta-feira, 21. O crime aconteceu na avenida Godofredo Maciel, na Maraponga, em Fortaleza. Em oito dias, dois policiais foram mortos e outros dois baleados.



O militar ferido foi encaminhado ao Frotinha da Parangaba e seria transferido ao Instituto Doutor José Frota (IJF). Não há informações sobre as circunstâncias do crime. O POVO não divulga a identidade do militar por questões de segurança.

Muitas viaturas estavam no local e aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) sobrevoava a localidade.

Há quatro dias um tenente da Polícia Militar lotado no Núcleo da Reserva remunerada foi baleado de raspão na cabeça no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. A vítima foi socorrida ao Instituto Doutor José Frota (IJF), Centro, onde foi atendida e recebeu alta.

No dia 14 de abril, um sargento da reserva remunerada foi morto a tiros com o sobrinho no bairro Jangurussu, em Fortaleza. O militar Francisco Tarcísio Rocha da Silva tinha 65 anos de idade.

Um dia antes (quarta-feira, 13), o tenente da Polícia Militar do Ceará, Leonardo Lírio, foi baleado na cabeça. Ele foi socorrido e, na quinta-feira, 14, a corporação anunciou o óbito. A vítima teve a arma roubada. Suspeitos da ação criminosa foram presos.

O POVO divulgou que, em 2022, nos primeiros quatro meses, cinco policiais foram mortos. São cinco policiais mortos, sendo dois militares da reserva, dois da ativa e um policial civil. Além deles, três agentes de segurança foram feridos e sobreviveram, sendo dois baleados e um esfaqueado. Esse número faz parte do levantamento do O POVO, com base nas notícias deste ano. Já em 2022, O POVO registrou pelo menos dez casos de profissionais da segurança mortos e mais dois que sobreviveram.