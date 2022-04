Conheça perfis que exploram lugares turísticos em Fortaleza

Diversos perfis no TikTok e no Instagram exploram a cidade de Fortaleza. Conheça alguns deles e o que a cidade tem a oferecer para turistas e moradores

Uma modalidade de vídeos curtos, no TikTok e no Reels do Instagram, tem ganhado destaque: são aqueles que mostram lugares inexplorados ou pouco conhecidos. Em Fortaleza, diversos influenciadores se dispõem a falar de sua cidade nas redes sociais.

São muitos os perfis, no TikTok e no Instagram, que servem de guias de turismo para conhecer diversas partes do mundo. Esse "serviço", que tem crescido após o fim das medidas de isolamento provocadas pela Covid-19, começa a se expandir também em Fortaleza.

E a gama de assuntos é variada. Vai desde perfis que exploram restaurantes e barzinhos, até aqueles que procuram bazares e brechós pouco conhecidos. O POVO selecionou alguns perfis que mostram Fortaleza sob diversas perspectivas. Confira:

Conheça oito perfis no TikTok que mostram a cidade de Fortaleza

1. Explore Comigo

Pedro Freitas utiliza seu perfil do TikTok para mostrar uma gama de lugares interessantes de Fortaleza. Apesar de boa parte de seus vídeos ser relacionado a restaurantes, barzinhos e todo tipo de experiência gastronômica, o tiktoker também mostra outros empreendimentos, como lojas para conhecer ou casas de show para frequentar.

2. Renê

O paulistano mostra a diversidade da Capital fortalezense através da moda e das noites voltadas ao público LGBT. O objetivo é mostrar não só o que as pessoas estão usando nas festas, como também onde achar peças de personalidade em brechós.

3. Emily Por Aí

Numa clara alusão a "Emily em Paris", uma série da Netflix, a Emily conterrânea explora Fortaleza com toda a sorte de eventos, restaurantes e museus que a cidade pode proporcionar. O interessante é que ela visita lugares fora do entorno da Aldeota, mostrando, por exemplo, experiências nos bairros Messejana, Sabiaguaba e Parangaba.

4. Tereza, do Lugares em Fortal

Tereza vai além do conteúdo que apenas mostra os lugares. Ela tira dúvidas sobre preços, estadias e até formas mais baratas para acessar experiências gastronômicas na cidade. A tiktoker também visita bares e lugares movimentados da noite da Capital.

5. Dani Desbravando, por Dani Barbosa

Dani Barbosa dá várias dicas de brechós com roupas a preços acessíveis. Além disso, mostra restaurantes mais diferentes, e pratos diferenciados. Ela também divulga espaços públicos possíveis de ser visitados, mas pouco conhecidos.

6. Amanda Alves

O foco de Amanda Alves é a culinária, seja para almoço, happy hour ou jantar interessante. Ela também faz vídeos de listas, o que ajuda na hora de decidir qual o melhor lugar para visitar.

7. Instancie Momentos, por Priscila e Áquila

O diferencial do Instancie Momentos é trazer toda a diversidade de programas gratuitos ou a preço acessível, principalmente de equipamentos públicos pouco conhecidos.

8. TBS: The Best Sourvenir, por Sofia Vitorino

O TBS foca no turista que vem conhecer a Capital, pois oferece serviços de guia de planejamento de viagem. Sofia Também faz outros conteúdos de trends, como são chamados os vídeos de dublagem que viralizam no TikTok ou no Reels do Instagram.

O crescimento do turismo em Fortaleza



O turismo foi um dos setores mais impactados pela pandemia de Covid-19. Mas o setor hoteleiro já vem acompanhando crescimento gradativo. Enquanto em 2021 a taxa de ocupação no período do Carnaval era de 45,54%, em 2022 subiu para 75%, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (ABIH-CE). Em 2020, antes das medidas restritivas por conta da pandemia, a ocupação hoteleira ficou em torno de 80%, segundo a entidade.

De acordo com dados do Portal Viajanet, Fortaleza figura em segundo lugar entre os destinos do Nordeste mais procurados pelos brasileiros para o período de Carnaval neste ano, com 6,5% da preferência dos viajantes. No ranking nacional, a capital cearense ficou em quarto lugar.

A Capital do Ceará também está entre as 25 cidades que são tendência em 2022, segundo documento divulgado recentemente pelo Ministério do Turismo. O Nordeste sai como grande destaque nessa lista, com 12 cidades.

