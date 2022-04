Fortaleza terá Quarta da Cachaça com rota turística focada em experiências gastronômicas; veja lista

Será lançado nesta quarta-feira, 20 de abril, a Rota da Cachaça em Fortaleza, como aposta do turismo de experiência e do setor gastronômico. Ação é fruto da parceria entre a Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor) e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-CE). Projeto inclui cinco estabelecimentos que contarão com workshops sobre destilados, painéis contando a historia da bebida, descontos e produtos colecionáveis.



“A Abrasel vê com muita alegria a parceria com a Setfor nesse projeto, que promove a riqueza da nossa gastronomia e das cachaças, inclusive aquelas produzidas no Ceará. Vamos trabalhar juntos para ampliar essa rota turística, cultural e gastronômica”, destaca Taiene Righetto, presidente da entidade no Ceará.

A Rota da Cachaça de Fortaleza iniciará com percursos por cinco pontos gastronômicos de Fortaleza, em cinco bairros da Capital. Conforme a Setfor, o projeto irá oferecer a oportunidade de moradores e turistas aprenderem sobre a história dos destilados no Ceará, curiosidades sobre a bebida, além de poderem realizar a degustação de drinks e diferentes tipos de cachaça harmonizados com petiscos e pratos tradicionais.

Inicialmente, os estabelecimentos participantes da Rota da Cachaça em Fortaleza serão:

Criação da Quarta da Cachaça em Fortaleza

A partir do lançamento nesta quarta-feira, 20 de abril, a Rota da Cachaça de Fortaleza implementará em todas as quarta-feiras um profissional disponível para acompanhar as visitas dos turistas e consumidores em cada estabelecimento. O foco é que neste dia da semana, cada estabelecimento tenha um profissional à disposição para explicar aos clientes sobre os sabores e histórias das cachaças que integram o cardápios do referido estabelecimento.

"Além de rótulos clássicos, produzidos de forma industrial e armazenados em tonéis de inox, as degustações contemplam cachaças armazenadas nas madeiras mais largamente utilizadas para o envelhecimento da bebida, como amburana, bálsamo e carvalho, dentre outras", revela a Setur.

Os trabalhadores dos bares e restaurantes membros da rota estão recebendo treinamento por Altino Farias, proprietário da Embaixada da Cachaça, que está prestando consultoria à Setur neste projeto. Altino é ainda conselheiro da Abrasel no Ceará e integra a Academia Brasileira da Cachaça de Alambique e sendo membro efetivo da Cúpula da Cachaça.

“O roteiro chama atenção para a cachaça, bebida nacional por excelência, que normalmente é deixada em segundo plano frente aos modismos que surgem no mercado. Nesse cenário, sendo de qualidade superior à maioria dos destilados, uma experiência de degustação de cachaça pode mudar o conceito que alguns consumidores têm da bebida”, defende.



Investimento em turismo de experiência no Ceará

A iniciativa da Setur e da Abrasel prevê ainda o lançamento de uma série de outras rotas como fomento ao turismo de experiência em Fortaleza. Conforme a Setur, as demais rotas serão divulgadas "ao longo de 2022".

Para Setur, o investimento nesse tipo de turismo busca acompanhar a mudança no perfil dos turistas visitantes na Capital. “Costumo dizer que o turista 4.0, como hoje é chamado, não se interessa por conhecer apenas os pontos turísticos de um local”, explica Alexandre Pereira, secretário do Turismo de Fortaleza.

Conforme o secretário, o novo perfil do turista visitante em Fortaleza apresenta apelo por experiências sensoriais para além dos tradicionais roteiros turísticos já apresentados e conhecidos pelo público. "O turista 4.0 quer viver experiências que gerem recordações inesquecíveis, como um mergulho na gastronomia e na cultura locais, por exemplo, que é o que estamos oferecendo com a Rota da Cachaça”, complementa Alexandre.



Apesar da disponibilização do guia ás quartas-feiras, a rota da cachaça funcionará todos os dias da semana de acordo com horário de funcionamento de cada estabelecimento. O projeto terá ainda cinco modelos de copos colecionáveis. O brinde será disponibilizado para aqueles que consumirem um dos combos de cachaça oferecidos em cada estabelecimento membro do projeto.

Endereço dos estabelecimentos que fazem parte da Rota da Cachaça de Fortaleza

Arupemba /Complexo Pirata

Rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema

Quarta a sábado (16h às 23h)

Cantinho do Frango

Rua Torres Câmara, 71 - Aldeota

Segunda a quinta (10h às 16h)

Sexta (10h às 22h)

Sábado e domingo (10h às 19h)



Embaixada da Cachaça

Rua João Brígido, 1245 - Joaquim Távora

Segunda a quarta (10h30min às 23h)

Quinta e sexta (10h30min à 00h)

Sábado (10h30min às 20h)

Giz Cozinha Boêmia

Rua Professor Dias da Rocha, 579 - Meireles

Segunda a quinta (17h à 00h)

Sexta a domingo (12h à 00h)

Raimundo do Queijo