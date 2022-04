BNB disponibiliza R$165 milhões para estimular turismo no Ceará em 2022

Para toda área de atuação do banco, serão disponibilizados R$580 milhões. Os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) podem ser usados para investir em reformas, ampliações, modernização ou capital de giro dos empreendimentos turísticos

O Banco do Nordeste (BNB) anunciou nesta terça-feira, 19, a liberação de R$580 milhões em crédito para impulsionar a retomada do turismo em 2022. Para o Ceará serão disponibilizados R$165 milhões deste montante. Empreendimentos turísticos instalados na área de atuação do bando podem captar recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para investir em reformas, ampliações, modernização ou capital de giro.

Os prazos de pagamento da linha FNE Proatur são fixados em função do cronograma físico-financeiro do projeto e da capacidade de pagamento do beneficiário. Mas podem chegar até 20 anos, incluindo 5 anos de carência, no caso, por exemplo, de implantação de hotéis e outros meios de hospedagem. Já os juros podem variar entre 7,61% e 11,45% a.a., a depender do porte e da localização do empreendimento.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), analisados pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), o Brasil apresentou crescimento de 29% no turismo durante o mês de janeiro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2021. De acordo com a análise, todos os Estados da área de atuação do Banco do Nordeste apresentaram aumento expressivo, em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Mostra disso são os números de desembarques internacionais. De acordo com o levantamento do Etene, o desembarque desse tipo de passageiro, no Nordeste, cresceu 206% no primeiro mês de 2022, na comparação com o mesmo mês de 2021. Foram 18.595 turistas estrangeiros chegando à Região nesse período.

Segundo o presidente do BNB, José Gomes da Costa, o turismo é considerado atividade prioritária e pode receber ainda mais recursos. "Esse valor poderá ser reprogramado no decorrer do exercício, de acordo com o comportamento da demanda apresentada às unidades de atendimento do BNB", explica.

Nos últimos dois anos, foram aplicados mais de R$ 950 milhões em três mil operações de crédito ao setor. Além de disponibilizar recursos do FNE, o BNB também opera com o Fungetur, disponibilizado pelo Ministério do Turismo. o Banco desenvolve ainda ações de fortalecimento da cadeia produtiva do turismo em cerca de 200 municípios componentes de 15 diferentes territórios por meio do Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter).

