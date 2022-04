Fortaleza deve voltar a ter festa de Réveillon este ano, diz Sarto

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) afirmou, nesta quarta-feira, 13, que, após os shows de hoje do aniversário de Fortaleza, a perspectiva é de retorno dos eventos públicos de Réveillon, no aterro da Praia de Iracema, na virada do ano. Desde 2020, os festejos de Ano Novo e do Ciclo Carnavalesco foram cancelados pelo segundo ano consecutivo devido a pandemia da Covid-19.

Em entrevista à Rádio O POVO CBN, o pedetista comentou que, diante o cenário positivo de diminuição dos casos de Covid, Fortaleza também deve retomar com uma série de ações voltadas ao turismo. "Certamente, não só no Réveillon, mas também se der tempo vamos tornar Fortaleza um circuito turístico nacional e internacional. Nós estamos jaja na retomada diária de voos. Fortaleza volta a ser um hub Aeroviário, que nós tínhamos voos diário para Lisboa, duas vezes por semana para Paris, uma vez por Alemanha e por aí vai", disse.

Entre os anos de 2020 e 2021, não houve festas na capital. O último evento de grande porte realizado de forma pública foi em 2019, na virada para o ano de 2020, no Aterro da Praia de Iracema. No ano passado, o evento teve cancelamento anunciado por Sarto ao ele considerar a vacinação na Capital satisfatória, mas o aumento dos casos identificados em alguns países ainda um motivo de preocupação.

