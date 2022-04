Fiação de poste pega fogo e deixa moradores sem energia no Jardim Guanabara

A fiação de um poste de energia elétrica pegou fogo no bairro Jardim Guanabara, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira, 15, e deixou algumas residência sem o fornecimento de energia. O caso aconteceu na esquina das ruas Otávio Paranhos e Professora Maria Clara. Vídeos gravados por moradores da localidade mostram as chamas se espalhando pelo poste.

Além do fogo, barulhos de explosões e uma forte camada de fumaça foram registrados no local. Ainda não se sabe o que teria provocado o incidente.

Em nota, a Enel Distribuição Ceará, concessionária do serviço de energia elétrica do Estado, informou que uma equipe de técnicos já estava no local realizando os reparos na rede para restabelecer o fornecimento de energia. O comunicado foi enviado às 21h45. Ainda não havia previsão para a conclusão do serviço.

