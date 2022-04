Tenente da PM é baleado na cabeça em Fortaleza

Criminosos roubaram a moto e a arma do oficial da PMCE

Um tenente da Polícia Militar do Ceará, identificado como Leonardo Lírio, foi baleado na cabeça na noite desta quarta-feira, 13, no bairro Padre Andrade, em Fortaleza.

Criminosos roubaram a motocicleta e a arma do tenente. Os indivíduos usavam uma bolsa de entregador de aplicativo, e um deles permaneceu na moto preta. O outro fugiu no veículo da vítima.

O militar foi encaminhado ao Frotinha do Antônio Bezerra e foi encaminhado ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. O POVO apurou que o estado dele é grave.

Muitas viaturas da Polícia estavam do lado de fora da unidade hospitalar. Imagens das câmeras de segurança obtidas pelo O POVO flagraram a ação e mostram o autor do roubo com a mochila de entregador.

Outros casos

No dia 15 de março um policial miliar da reserva foi morto a tiros no bairro Bonsucesso. A vítima estava na calçada de uma loja de bicicletas quando foi surpreendida por criminosos, que desembarcaram de um carro e efetuaram os tiros. O militar morreu no local.

No dia 27 de fevereiro um policial militar foi atingido por tiros em Fortaleza. O crime aconteceu no bairro Granja Portugal. O militar foi socorrido e sobreviveu a ação criminosa. Três suspeitos foram presos.



No dia 31 de janeiro o soldado Antônio Cadorne Rodrigues Júnior foi morto a tiros no bairro Quintino Cunha, na madrugada desta segunda-feira, 31. Uma mulher que o acompanhava foi baleada na ação, mas conseguiu sobreviver





