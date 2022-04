Dois suspeitos da morte de tenente da PMCE são presos

Dois suspeitos do homicídio do tenente da Polícia Militar Leonardo Lírio foram presos. A arma usada no homicídio teria sido alugada pelos criminosos por uma terceira pessoa, um agente pró-cidadania do bairro Aracapé, em Fortaleza, um guarda municipal voluntário, segundo O POVO apurou neste sábado, 16. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e do Batalhão de Operações Especiais (Bope), um deles foi detido e o outro se apresentou na delegacia. O oficial foi baleado na cabeça na quarta-feira, 13. A PMCE confirmou a morte no dia seguinte. O POVO contabilizou que cinco agentes de segurança foram mortos nos primeiros quatro meses de 2022.



Os indivíduos envolvidos na morte do policial militar teriam sido identificados e detidos. O responsável por alugar a arma ainda não teria sido encontrado. O caso é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte), mas existem outras linhas de investigação. Testemunhas relataram que o militar não esboçou reação e que tentou puxar a arma quando já estava baleado, mas não conseguiu. Um dos presos, detido pelo Bope, confessou ter matado o oficial da PM.



O tenente foi socorrido e levado ao Frotinha do Antônio Bezerra e transferido ao Instituto Doutor José Frota (IJF), Centro, no entanto ele não resistiu ao ferimento. Amigos, familiares e companheiros da corporação estiveram presentes no sepultamento dele. Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) realizou uma homenagem ao oficial.

Vinte e quatro horas após o crime que vitimou o tenente, um sargento da reserva remunerada da PM foi morto junto do sobrinho no bairro Jangurussu. A vítima tinha 65 anos de idade.

