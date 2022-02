Homem é preso com mais de R$ 1 milhão em cédulas falsas e diz que eram para gravar vídeo

Um camaronês de 42 anos afirmou que as cédulas seriam para a gravação de um vídeo na Floresta Amazônica

A Polícia Federal prendeu um camaronês de 42 anos, residente de São Paulo, com R$ 1,2 milhão em cédulas falsas no Aeroporto Pinto Martins. A prisão aconteceu no dia 8 de fevereiro e o homem, que estava indo para Manaus/AM, afirmou que o material seria para uma gravação de vídeo. O dinheiro falso estava dividido em 12.000 cédulas de R$ 100.

Outro homem, de 18 anos, foi preso nessa terça-feira, 15, no Maracanaú após receber R$ 970 também em cédulas falsas. Segundo a PF, ele confessou que um familiar comprou as cédulas pela internet.

Os presos foram indicados por crime de moeda falsa, que prevê pena de reclusão de 3 a 12 anos. Os suspeitos estão à disposição da Justiça Federal e a PF continua a investigar se há mais pessoas envolvidas nos casos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais informações em instantes

Tags