Polícia prende homem e apreende 1.000 reais em cédulas falsas; R$ 1,2 milhão apreendido em 2022 no Ceará

Agentes da Polícia Federal (PF) prenderam em flagrante um homem de 18 anos de idade e apreenderam R$ 1.000 em cédulas falsas no final da tarde dessa segunda-feira, 4. O caso ocorreu no bairro Canindezinho, em Fortaleza. Em 2022 a PF já apreendeu mais de 12.490 cédulas falsas no Ceará. Ao todo, um valor de R$ 1.230.630,00 falsos foram retirados de circulação.

O homem recebia uma encomenda dos Correios contendo 40 cédulas falsas de R$ 10,00 e 30 de R$ 20,00 no momento em que foi preso. O preso confessou o crime e detalhou que as cédulas foram adquiridas por meio de rede social. Além do dinheiro falso, foram apreendidos com o homem celulares e um computador.

O homem foi indiciado por crime de moeda falsa, conforme o artigo 289º do Código Penal Brasileiro, que prevê pena de reclusão de 3 a 12 anos. As investigações continuam para análise das mídias apreendidas e identificação de demais participantes do crime flagrado.

