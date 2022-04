Secretaria da Saúde votará amanhã pela flexibilização de máscaras em locais fechados no Ceará

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) vai votar pela flexibilização do uso de máscaras em locais fechados no Ceará, na reunião do comitê que delibera sobre as ações sobre a pandemia de Covid-19. Será a primeira reunião com a governadora Izolda Cela (PDT) desde a posse, em 2 de abril. A informação é da coordenadora de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde (Covep), Richristi Gonçalves.

Mais cedo, em entrevista à rádio O POVO CBN, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), informou que Fortaleza está perto da definição técnica de flexibilizar o uso de máscara.

