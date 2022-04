Previsão do tempo em Fortaleza-CE hoje: clima para esta segunda (11/04)

A previsão do tempo no Ceará para hoje, segunda, 11 de abril (11/04), promete ser de céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões, informou a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). E em Fortaleza-CE? Confira abaixo tudo sobre a previsão do tempo na capital cearense:

Probabilidade de chuva em Fortaleza-CE por períodos do dia

Manhã - 90%

Tarde - 5%

Noite - 90%

Nascer e pôr do sol na capital cearense hoje (11/04)

O sol nasce na capital cearense às 5h33min e se põe 17h36min (horário de Brasília).

Previsão do tempo: clima em Fortaleza-CE nesta segunda, 11

Segundo a Funceme, a temperatura deve variar em Fortaleza entre 32 e 24 graus.

Tábua da Maré na capital cearense hoje (11/04)

MARÉ ALTA

0h37min / 1,9 metro

MARÉ BAIXA

6h40min / 1,2 metro

MARÉ ALTA

13h02min / 2,1 metros

MARÉ BAIXA

19h23min / 0,9 metro

Lua

Crescente - atual

- atual Cheia - 16/4

- 16/4 Minguante - 23/4

- 23/4 Nova - 30/4

Previsão do tempo: mais sobre clima em Fortaleza-CE hoje, 11



Índice UV: 12

Vento: N - 13km/h

Umidade do ar: entre 78% e 83%

