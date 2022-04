Projeto oferta oficinas esportivas no Parque Dom Aloísio Lorscheider

Em Fortaleza, o novo Parque Dom Aloísio Lorscheider, localizado no bairro Itaperi, está ofertando oficinas esportivas para crianças acima de oito anos de idade, além de jovens e adultos. Entre as modalidades ofertadas no local, o público pode escolher entre futebol, futsal, voleibol, dança e beach tennis. As oficinas são ofertadas de forma gratuita.

Conforme a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), gestora do equipamento, as inscrições tiveram início na última sexta-feira, 1º de abril. O órgão destaca que à medida que vão surgindo vagas, às pessoas, principalmente residentes no bairro e comunidade vizinhas da localidade, vão sendo contatadas.

Para se inscrever, a SPS informa que o público deve comparecer no prédio da biblioteca do equipamento portando RG e CPF, no qual deverão ser apresentados para realizar as inscrições. O atendimento ocorre por ordem de chegada.

As aulas integram as ações do Projeto Esporte Superação, executado pela pasta, em parceria com a Federação de Triathlon do Ceará (Fetriece), para pessoas com idades entre oito e 29 anos. As turmas são formadas por faixa etária, de segunda a sexta-feira, das 16 às 20h30min, de acordo com a modalidade esportiva escolhida.

O novo equipamento possui área de 27 mil m², e conta com areninha, brinquedopraça, academia ao ar livre, rampa de skate, quadras poliesportivas e de areia, além de anfiteatro, quiosques e biblioteca. O parque homenageia o religioso gaúcho dom Aloísio Lorscheider, que foi arcebispo de Fortaleza, de 1973 a 1995. Além disso, o local é construído no antigo presídio IPPOO I.

Confira as modalidades e horários

Dança: segunda a sexta-feira – das 16 às 18h30min

Futebol: segunda, quarta e sexta-feira – das 17h30min às 20h30min

Futsal: terça e quinta-feira – das 18h30min às 20h30min

Vôlei: segunda a quarta-feira – das 18 às 21 horas

Beach tennis: segunda a sexta-feira – das 18 às 20 horas

Serviço

Inscrições oficinas esportivas no Parque Dom Aloísio Lorscheider

Onde: Avenida Bernardo Manuel, 1080, bairro Itaperi

Quando: Segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas



