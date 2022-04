Mototaxista suspeito de importunação sexual é preso na Praça do Ferreira

Foi preso na tarde desta terça-feira, 5, na Praça do Ferreira, em Fortaleza, o mototaxista suspeito de praticar importunação sexual contra uma mulher. O crime registrado no último dia 21 de março, no bairro Ellery, foi flagrado por câmeras de segurança.

As imagens foram utilizadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) para a identificação do suspeito. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito de 43 anos foi capturado no ponto de táxi onde costumava ficar, no Centro da Cidade.

Pelas câmeras, foi possível ver o momento da importunação sexual: o homem dá um tapa nas nádegas da vítima de 18 anos, que caminhava na rua.

Mais detalhes sobre o caso serão divulgados em coletiva de imprensa nesta quarta, 6.

