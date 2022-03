Homem suspeito de importunação sexual em via pública é detido em Fortaleza

Filmado por câmeras de segurança, homem suspeito de praticar atos libidinosos contra uma mulher em via pública foi capturado no bairro Padre Andrade

Um homem de 53 anos suspeito de cometer importunação sexual em via pública foi identificado e localizado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no bairro Ellery. O homem foi detido por equipes do 1º Distrito Policial (DP), nesta quarta-feira, 23, no bairro Padre Andrade. A ação foi flagrada por câmeras de segurança no sábado, 19.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito trafegava em uma moto pela região quando parou e praticou atos libidinosos contra uma mulher, em via pública. De acordo com os levantamentos policiais, os atos obscenos foram realizados na frente de duas mulheres.

As imagens capturadas por câmeras de segurança das proximidades do local auxiliaram os trabalhos investigativos.

O homem foi localizado no bairro Padre Andrade e conduzido a uma unidade policial, onde prestou depoimento. Após a conclusão das apurações do fato, o suspeito será indiciado pelo crime. As investigações prosseguem no intuito de esclarecer as informações acerca da ação.

Conforme a Lei Federal nº 13.718/2018, mais conhecida como Lei de Importunação Sexual, tornou-se crime “praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”, com pena que pode variar de um a cinco anos de prisão.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

1º Distrito Policial (DP): (85) 3101 2233



