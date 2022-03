Vídeo: motociclista é flagrado em ato de importunação sexual contra mulher em Fortaleza

Câmeras identificaram o momento da ação criminosa em via pública

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga um caso de importunação sexual no Bairro Ellery, em Fortaleza. O caso foi registrado na segunda-feira, 21, e flagrado por câmeras de segurança.



As imagens mostram a vítima caminhando quando um motociclista a aborda. O individuo importuna a jovem e foge. Ela, assustada, corre na direção contrária a do homem.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso é investigado pelo 1º Distrito Policial e alertou da importância de a vítima denunciar o caso por meio do Boletim de Ocorrência (B.O). O órgão informou que as imagens das câmeras de segurança auxiliam no trabalho de levantamentos.

Importunação sexual

Importunação sexual é caracterizada por ato libidinoso na presença da vítima de forma não consensual, conforme o artigo 215-A, "Dos Crimes Contra a Liberdade Sexual".

Podem ser considerados atos libidinosos praticas como apalpar, lamber, tocar, desnudar, masturbar-se ou ejacular em público ou qualquer prática e comportamento que tenha finalidade de satisfazer desejo sexual. A pena é prevista de um a cinco anos de reclusão.

