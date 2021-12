Homem é preso suspeito de importunação sexual contra mulher em Fortaleza

Um homem foi preso em flagrante, nessa terça-feira, 30, suspeito de cometer importunação sexual contra uma mulher de 21 anos, em um estabelecimento comercial, no bairro Cidade 2000, em Fortaleza. Segundo a Polícia, o homem tentou beijar a vítima, e ainda já teria importunado ela em outras ocasiões. Ele foi preso por uma equipe da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no bairro Cocó.

Para localizar o suspeito, câmeras de segurança auxiliaram os trabalhos policiais. Após ser localizado, o suspeito foi conduzido ao 15º Distrito Policial (DP), onde foi ouvido. Diante dos indícios de crime em flagrante, o homem foi autuado por importunação sexual e colocado à disposição da Justiça.

Sobre o assunto Homem é preso em Cascavel suspeito de estuprar a própria filha de 2 anos

Após ser liberado, homem que fingiu ser jogador de futebol aplica mesmo golpe em Aracati

Homem é preso em flagrante por transportar 167 kg de cocaína entre Ceará e Pernambuco

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Denúncias

Em demais casos, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas também para o telefone (85) 3101-1137 ou 3101-1138, do 15º Distrito Policial (15º DP), unidade da Polícia Civil responsável pela área. O sigilo e o anonimato são garantidos.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags