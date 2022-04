Casal é executado em Fortaleza; terceira vítima é atingida e sobrevive

Um casal foi executado no bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 31. Uma terceira pessoa foi baleada, mas sobreviveu. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento que criminosos armados desembarcaram do carro e realizaram vários tiros contra as duas vítimas, que caem no chão.

Duas pessoas que passavam pelo local no momento do crime, sendo o motorista de uma van, que parou o veículo assustado com os tiros, e um ciclista, que passou, justamente, no meio do tiroteio, saíram ilesos. O vídeo mostra que mesmo ao solo, os indivíduos seguem atirando e em seguida vão embora no mesmo carro.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou, por meio de nota, que o homem, que tinha 24 anos e a mulher, de 42 anos, morreram. Um terceiro homem, de 18 anos, foi atingido, mas sobreviveu. Ele foi socorrido por moradores a uma unidade de saúde.

Nota da SSPDS

"Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para atender uma ocorrência de duplo homicídio e lesão corporal por arma de fogo, na tarde desta quinta-feira (31), no bairro Prefeito José Walter, Área Integrada de Segurança 9 (AIS 9) da Capital. Na ocasião, um casal, um homem de 24 anos e uma mulher 42 anos, foram a óbito após serem alvejados por disparos de arma de fogo em via pública. Um homem de 18 anos também foi atingido pelos disparos e socorrido por populares a uma unidade hospitalar com ferimentos leves. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local da ocorrência colhendo indícios que subsidiarão a apuração policial. Imagens de câmera de segurança também colaboram com as investigações".

