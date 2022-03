Assalto a ônibus: suspeito de tentativa de latrocínio contra policial militar é preso

O Suspeito de tentativa de latrocínio contra policial militar foi preso em Fortaleza nesta terça-feira, 29. Lucas Ribeiro Acácio, de 22 anos, é acusado de atirar contra um policial de 41 anos, no dia 22 deste mês, durante um assalto a ônibus no Autran Nunes. De acordo com as investigações, o policial reagiu após o anúncio do assalto, entrou em luta corporal com um dos autores e chegou a ser esfaqueado. Os suspeitos teriam ainda roubado a arma do policial.

Ele também foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Estava de posse de três armas, dois revólveres de numeração suprimida, a pistola do PM, 27 munições de calibre 38, 114 gramas de drogas – maconha e cocaína, uma balança de precisão e um celular.

Com passagens por roubo a pessoa, a prisão de Lucas Ribeiro foi ocorreu sete dias depois de participar de um roubo a um transporte público. Na ação criminosa, os supeitos executaram uma tentativa de latrocínio contra um policial militar.

Com base nas investigativos, ele e um comparsa, identificado como José Cleudivan da Silva Duarte, 21 anos, que foi preso em flagrante por uma equipe da PMCE horas após o crime, entraram em um ônibus que trafegava pela região do bairro Autran Nunes e anunciaram o assalto. Na ocasião, ao perceber o crime, o policial militar que estava no veículo entrou em luta corporal com um dos envolvidos, que chegou a desferir golpes de faca no agente de segurança

