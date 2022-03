Prefeitura cria Comitê de Monitoramento durante período chuvoso em Fortaleza

Ações para evitar congestionamento no trânsito e plano preventivo para possíveis desalojados devido às chuvas fazem parte das medidas do grupo

A Prefeitura de Fortaleza divulgou nesta terça-feira, 29, por meio do prefeito José Sarto (PDT), a criação de um Comitê de Monitoramento durante o período chuvoso na Capital. Dentre as ações imediatas da medida, estão a ampliação da força-tarefa dos agentes de trânsito nas ruas para evitar o congestionamento de veículos durante o período de chuvas, bem como plano para possíveis desalojados. Anúncio foi feito em coletiva de imprensa realizada na sede da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

De acordo com Sarto, apenas nesta terça-feira, 29, um total de 510 agentes de trânsito estão em atuação nas ruas da Capital. “Resolvemos agora criar um Comitê de Monitoramento, a partir deste instante, se vocês perceberem nós temos homens nas ruas evitando o congestionamento do trânsito”, destacou.

Após o segundo dia consecutivo de chuvas intensas em Fortaleza, a AMC também alertou os condutores de veículos sobre os principais pontos de maior risco de alagamento em dias com altos índices de precipitações pluviométricas. Ao todo, 17 pontos estão na lista do órgão municipal. (veja a lista ao final da matéria)

Já o Plano de Prevenção é voltado a possíveis desalojados afetados pelas chuvas. “Nós temos todo um plano de trabalho preventivo com relação a desalojados que por ventura possam acontecer”, destacou o prefeito. Dentre as ações do plano, estão a utilização dos equipamentos públicos do município e uma logística de transporte das pessoas afetadas e de alimentação.

Sobre o Comitê de Monitoramento, Sarto destacou que será composto por um “representante de cada órgão municipal e cada órgão estadual na Prefeitura, presencialmente, em regime de plantão, a partir das 20 horas". “São dezenas de órgãos envolvidos para garantir a proteção a todos os fortalezenses”, informa.

Fortaleza tem a maior chuva em quase três anos

Entre essa segunda e esta terça-feira, 29, Fortaleza registrou os maiores acumulados de chuva deste ano. Foram 135,8 milímetros (mm) informados pelo posto Caça e Pesca. O registro é o maior desde 15 de abril de 2019, quando 148,4 mm foram observados no posto Fundação Maria Nilva/Água Fria.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a maior precipitação em 24 horas de 2022 até então havia sido justamente no dia anterior, entre domingo, 27, e segunda, 28. Na ocasião, 88,5 mm foram observados na Água Fria.

Os acumulados, entretanto, não são os maiores já observados em Fortaleza. Segundo a Funceme, os anos de 2004 e 2012 foram os com maiores chuvas na Capital, chegando ao recorde de 250 milímetros. (Colaborou Marcela Tosi)



Veja lista dos pontos de alagamento em Fortaleza:

Av. Doutor Theberge

Av. Ministro Albuquerque Lima

Av. José Bastos

Av. Duque de Caxias

Av. Heráclito Graça

Av. João Pessoa

Av. Padre Antônio Tomás

Av. Raul Barbosa e vias secundárias

Av. Pontes Vieira

Av. Pessoa Anta

Av. 13 de Maio

Av. Gomes de Matos

Av. Eduardo Girão

Av. Coronel Matos Dourado

Túnel Borges de Melo

Túnel Wenefrido Melo

Tunel Rogaciano Leite





