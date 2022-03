Açudes Quandú e Gavião sangram e Ceará chega a 17 reservatórios em capacidade máxima

Mais dois açudes sangraram no estado do Ceará, nesta terça-feira, 29. Foram eles o açude Quandú e Gavião, localizados, respectivamente, nos municípios de Itapipoca e Pacatuba. As informações são da plataforma da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). No total, 17 reservatórios estão com nível máximo de capacidade no Estado.

Além disso, outros quatros açudes apresentam capacidade acima de 90%. São eles: São Vicente (Santana do Acaraú) com 99,67%, Sobral (Sobral) com 99,07%, Tucunduba (Senador Sá) com 92,15% e Batente (Ocara) com 97,44%.

Por outro lado, 63 açudes estão com volume abaixo de 30% da capacidade total — entre eles o Castanhão (15,49%), maior reservatório do Brasil, e o Banabuiú (8,23%), terceiro maior do Ceará. No total, o volume disponível em todos os reservatórios corresponde a 28,3% da capacidade total do sistema hídrico do Estado, havendo um aumento de 0,4 ponto percentual nas últimas 24 horas.

Ainda de acordo com om resenha diária da Cogerh, o Castanhão, maior reservatório do Estado, foi o que recebeu o maior aporte das últimas 24 horas, com mais de 45 milhões de metros cúbicos (m³) de água. Na sequência, Orós e Araras receberam os maiores aportes do Estado, com 15 milhões e quase 10 milhões de m³.

Veja lista de açudes que estão sangrando no Ceará

Itapebussu Caldeirões Gameleira Germinal Barragem do Batalhão Rosário Itaúna Muquém Ubaldinho Do Coronel Tijuquinha Angicos Valério Quandú Acaraú Mirim Quandú Gavião

