Idosa morre em incêndio em apartamento no Centro de Fortaleza

Um incêndio atingiu o edifício Palácio Coronado, localizado no Centro de Fortaleza, na madrugada desta terça-feira, 22. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma mulher idosa, moradora do oitavo andar, morreu. De acordo com moradores do prédio, a vítima morava sozinha e costumava acender velas para fazer orações.

Ao perceber que chamas consumiam o apartamento da idosa, os próprios residentes arrombaram a porta do imóvel e tentaram, com sucesso, apagar as chamas. Uma vez acionado, o Corpo de Bombeiros chegou em cerca de 20 minutos e encontrou o corpo da vítima.

As causas do incêndio estão sendo investigadas e um laudo pericial deve ser divulgado em até 15 dias.

