Incêndio florestal é controlado no oeste do México

Soldados e brigadistas conseguiram apagar nesta quinta-feira (24) um incêndio que devastou cerca de 74 hectares no estado de Jalisco, no oeste do México, e continuam trabalhando para controlar outro incêndio no estado central de Morelos.

"O incêndio florestal na área de Bajío de Milpillas (...) em Zapopan, Jalisco está sob controle", disse a Comissão Nacional de Florestas (Conafor) no Twitter.

O governador do estado de Jalisco, Enrique Alfaro, também disse no Twitter que os brigadistas continuarão trabalhando "até que a área esteja completamente controlada e esfriada".

Enquanto isso, no popular morro Tepozteco, localizado a cerca de 90 km da Cidade do México e frequentemente visitado por turistas, dezenas de brigadistas continuarão trabalhando para apagar um incêndio que começou na terça-feira.

"No início da manhã, o Comando Unificado de Incêndios Florestais definiu as estratégias para continuar o controle do incêndio na área de Los Corredores em Tepoztlan, Morelos", disse a Conafor no Twitter.

A Conafor disse terça-feira à noite que cerca de 95 hectares de floresta de carvalhos e pinheiros foram afetados em Tepoztlan e que 60% do incêndio foi controlado e 30% extinto.

Na terça-feira, um homem foi preso como provável responsável por este incêndio, que atingiu a cidade de Tepoztlan, onde está localizada a colina coroada por uma pequena pirâmide.

Há um ano, a área também foi atingida por um incêndio que consumiu 310 hectares.

Tepoztlan é um dos lugares mais populares para o turismo aos fins de semana perto da Cidade do México, além do fato de que lá vivem criadores artísticos e intelectuais nacionais e estrangeiros.

