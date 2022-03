Fortaleza tem pontos de alagamento em vários bairros durante a maior chuva do ano

Com 135,8mm, Fortaleza registra a maior chuva deste ano com ruas alagadas e engarrafamentos em diversos bairros da Capital

Fortaleza registrou 135,8 milímetros (mm) de chuva, entre as 7 horas de segunda-feira, 28, e as 7 horas desta terça-feira, 29. O número representa o maior acumulado de precipitações deste ano até então, de acordo com informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O POVO circulou por ruas lagadas em bairros como Sabiaguaba, Meireles, Papicu e Lagamar.



No bairro Papicu, o Túnel Governador Beni Veras, localizado na avenida Engenheiro Alberto Sá, que estava interditado para a passagem de veículos por conta das intensas chuvas, registrou alagamento pela manhã. Já pelo período da tarde, a água foi retirada e o tráfego foi liberado. Quanto ao trânsito da Capital, foram observados engarrafamentos no viaduto da avenida Rui Barbosa, no bairro Aldeota, com grande fluxo de carros parados pela chuva.



No Lagamar, alguns moradores ficaram ilhados com água quase na altura dos joelhos após as ruas ficarem alagadas. Além disso, o canal do Lagamar transbordou, e, com isso, muitos pontos de lixo foram observados durante o percurso pelas ruas paralelas a ele.



Outros bairros como Sabiaguaba, Centro e Parangaba também tiveram registro de focos de alagamento. Antes das chuvas das últimas 24 horas, a maior precipitação de 2022 havia sido entre domingo, 27, e ontem, 28. Na ocasião, a Funceme registrou 88,5 mm, no posto Fundação Maria Nilva/Água Fria. Ainda entre ontem e esta segunda, choveu 103,8 mm na Água Fria.

Confira as 10 maiores chuvas registradas no Ceará:

- Fortaleza (Posto: CAÇA E PESCA): 135,8 mm

- Granja (Posto: PESSOA ANTA): 47 mm

- Caucaia (Posto: CAUCAIA): 45,6 mm

- Aiuaba (Posto: AIUABA): 45,4 mm

- Brejo Santo (Posto: POÇO DO PAU): 42 mm

- Juazeiro do Norte (Posto: VILA SÃO GONCALO-MARROCOS) : 42 mm

- Acaraú (Posto: ACARAÚ): 40 mm

- Pacatuba (Posto: ESCOLA PROF LUIZA TEODORO): 36mm



*Dados atualizados em 29/03/2022 às 16h50min



No balanço preliminar da Funceme, há indicação de precipitações em todas as macrorregiões, chegando a, pelo menos, 107 municípios.

A previsão do tempo para quarta-feira, 30, é de máxima de 29°C e mínima de 24°C de temperatura, com céu nublado da madrugada até a manhã. Pela tarde e à noite, céu parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva.

