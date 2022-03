Polícia apreende explosivo improvisado próximo a igreja em Fortaleza

O local da apreensão fica perto da Capela Menino Jesus de Praga, na rua Desembargador Otacílio Peixoto, no bairro Passaré

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Ceará apreendeu explosivo feito de forma improvada no bairro Sumaré, em Fortaleza, vizinho ao Passaré. As informações foram obtidas pelo O POVO, por meio de um relatório da ocorrência. O lugar fica a menos de 100 metros da Capela Menino Jesus de Praga, na rua Desembargador Otacílio Peixoto.



Sobre o assunto Homem faz esposa e enteadas reféns no Conjunto Ceará, em Fortaleza

Por volta das 10h30min, os militares receberam a informação de que havia um artefato explosivo na rua Itarema. O local estava isolado pelo policiamento local e a equipe antibombas identificou o material como um artefato improvisado com pregos para aumentar o potencial lesivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O objeto foi retirado do local para a devida destruição. Conforme O POVO apurou, isso ocorre em razão de ser um material de origem desconhecida que oferece riscos aos militares envolvidos na ação.

Tags