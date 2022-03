Motoristas alertam para buraco na Oliveira Paiva; chove mais de 80mm em Fortaleza

Motoristas que passam pelo viaduto localizado na avenida Oliveira Paiva, em Fortaleza, registraram a abertura de um buraco na via, no sentido do estádio do Castelão, acima da BR 116. Um cone sinaliza a abertura na pista. "Galera, eu estou no viaduto da Oliveira Paiva, em cima da BR. O viaduto está rachando de ponta-a-ponta. Há um cone sinalizando, mas o motorista que for descuidado pode até perder a vida", alerta um homem no local.

De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Estatística (Funceme), choveu em 79 dos 86 municípios informados até as 8h20min desta segunda-feira, 28. O maior volume observado até o horário foi no posto de monitoramento em Fortaleza, no bairro Água Fria, com 88.4 mm.

De acordo com informações de ouvintes da Rádio O POVO CBN, há engarrafamentos em diferentes pontos de Fortaleza, como no Centro e na avenida Leste-Oeste. Na avenida Heráclito Graça, ponto tradicional de alagamento, a situação ainda é tranquila. O local conta com a presença de agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A AMC informou que atua, em dias de chuva, conforme protocolos de emergência para minimizar os impactos no tráfego. Por isso, na manhã desta segunda-feira, o túnel da avenida Alberto Sá está bloqueado em ambos os sentidos por causa de alagamento. Equipes da Autarquia de Trânsito estão no local orientando os condutores.

Orientadores de tráfego também se deslocaram para a Rua Francisco Vilela, altura do número 25, no bairro Castelão, para prestar suporte no trânsito após a queda de uma árvore. Além disso, neste momento, oito dos 1062 semáforos da cidade apresentam instabilidade provocada por furtos de cabeamento e falhas no fornecimento de energia.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags