Praia de Iracema recebe primeiro campeonato LGBTQIA+ de carimba

A Praia dos Crush recebe neste domingo, 27, o primeiro torneio de carimba LGBTQIA+ de Fortaleza. O evento, realizado pelo Instituto Iracema e pela Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), conecta jovens de diversos bairros da Cidade para promover o tradicional jogo de acertar com boladas os adversários.

Sete times jogam e decidem entre si as quartas de final, semifinais e final até o fim do dia. Os times são: As Cobras, As Malvadas, As Por Tudo, Atracajaras, Black Angels, Boca de Conflito, Five Conflito e Hells Angels. Eles têm seus jogos comentados por símbolos da comunidade LGBTQIA+ de Fortaleza, como Morgana Camila e as influencers Rochelle Santrelly e Sangalo - famosas pela sua participação no reality "Glitter". A apresentação do evento fica com as drags queens Deydianne Piaf e Camilly Leycker.

Oficialmente, os jogos começam às 13 horas, com os sorteios dos times. As partidas estão previstas para começarem às 14 horas e o evento segue até 18 horas.

