Entrega de parque em antigo IPPOO I acontece neste domingo

O Parque Parque Dom Aloísio Lorscheider, em Fortaleza, será inaugurado neste domingo, 27, às 9 horas. Localizado no bairro Itaperi, o espaço foi erguido no terreno do antigo Instituto Penal Professor Olavo Oliveira I (IPPOO I) e contará com a presença de figuras públicas como o governador Camilo Santana e da vice-governadora Izolda Cela.

Com investimento de R$ 9 milhões, o parque vista estimular o desenvolvimento socioeconômico da região e terá equipamentos como areninhas, brinquedopraça, quadras poliesportivas e anfiteatro. Rampas de skate, quiosques e biblioteca também fazem parte do lugar.

Pretende-se que o local seja um dos principais meios de acesso ao futuro Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Localizado na avenida Bernardo Manuel, o entorno do antigo IPPOO I passou por serviços de pavimentação e requalificação de vias.

As obras começaram em maio de 2021. São 30 mil metros quadrados (m²) de área para convivência em comunidade e uma estrutura de unidade prisional desativada em 2013. A inauguração do parque poderá ser acompanhada pelas redes sociais do Governo do Estado.

Serviço

O quê: Inauguração das obras do Parque Dom Aloísio Lorscheider

Quando: 27 de março de 2022

Onde: Avenida Bernardo Manuel, bairro Itaperi (Antigo IPPOO)

Que horas: 9 horas

