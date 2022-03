Torneio de carimba LGBTQIA+ ocorre neste domingo na Praia dos Crush, em Fortaleza

A Praia dos Crush será sede do 1º Torneio de Carimba da Praia de Iracema neste domingo, 27, em Fortaleza. O evento é promovido pelo Instituto Iracema e pela Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor). Segundo o instituto, a modalidade esportiva conecta jovens LGBTQIA+Lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais, queer, interssexuais, assexuais e outras espectros de diversidade sexual em diversos bairros da cidade.

Das 10h às 18 horas, o torneio irá além da competição. Até as 11 horas, serão realizadas oficinas de suingueira, bambolê, peteca e frescobol. Das 11h às 13 horas, os grupos inscritos na hora irão participar de uma oficina de carimba.

Os jogos começam às 13 horas com sorteio de times. As responsáveis pela apresentação do evento são as drag queens Deydianne Piaf e Camilly Leyker. As comentaristas das partidas serão os ícones da comunidade LGBT, Rochelle Santrelly e Sangalo, famosas pelo reality show "Glitter", e Morgana Camila, que viralizou ao narrar um desfile de 7 de setembro em Maranguape.

O torneio é completamente gratuito e o time vencedor receberá um prêmio. A premiação, no entanto, não foi divulgada. O evento também terá programação musical durante todo o dia.

Serviço

1º Torneio de Carimba na P.I - Praia inclusiva é isso aí

Data: 27/03 (domingo)

Horário: das 10h às 18h

Atrações:

Competições esportivas, oficinas e música

Local: Praia dos Crush



