Mosteiro de São Bento, em Fortaleza, celebra 29 anos de existência

O Mosteiro de São Bento, localizado em Fortaleza, celebrou seus 29 anos de fundação na noite deste sábado, 26. Os fiéis presentes puderam conhecer a nova estrutura do mosteiro, recém-reformado com auxílio financeiro da comunidade. Além da celebração da missa, houve apresentações musicais, distribuição de lanches e sorteio de brindes. O templo é local de residência dos monges beneditinos na Capital e conta com a tradicional missa com cânticos gregorianos todos os domingos, às 10 horas.

O monge dom Marcos Martins Gomes mora no Mosteiro de São Bento há treze anos e defendeu a importância do templo para a comunidade da região. “Assistimos o povo de Deus de inúmeras formas, com assistência social básica, com oração e intercessão pela paz e pela vida das pessoas, com aconselhamentos, confissões e direcionamentos espirituais”, exemplificou o sacerdote, que tem uma vida contínua de oração, com cinco momentos diários de reflexão.

Sobre o assunto Procissão de São José volta a ser presencial em Fortaleza após dois anos

Aniversário de Padre Cícero: Juazeiro comemora a data com programação especial

Missa na Catedral integra programação do ato de comunhão pela consagração da Rússia e Ucrânia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No cotidiano, os religiosos se dedicam a tarefas internas, que incluem a manutenção das instalações do prédio. Eles ainda trabalham com a produção de pães e biscoitos, além de manter uma loja com artigos religiosos. Dom Marcos enfatizou a relação de gratidão existente entre os religiosos do mosteiro e a comunidade do entorno. “É uma relação de gratidão, de afetividade e familiaridade, porque todos se ajudam mutuamente”, aponta.

A partir dos próximos dias, os monges devem se reunir para organizar a programação do ano jubilar do mosteiro, que marca os 30 anos de fundação do templo. “Ano que vem, nesta mesma data, nós estaremos aqui celebrando esse marco”, garantiu dom Marcos. Os monges beneditinos chegaram a Fortaleza e se instalaram em Messejana em 25 de março de 1993, provenientes do Mosteiro de São Bento de Olinda, em Pernambuco.

Presente na celebração deste sábado com sua família, o militar da reserva José Firmino Dias Lopes, 52, explicou que as visitas habituais são uma forma de dar sentido à vida e ficar mais próximo de Deus. “Uma forma que nós temos de agradecer é participar do convívio no mosteiro”, diz o homem, que veio com a família de Brasília para Fortaleza há sete anos. “A comunidade se alimenta espiritualmente, e às vezes até materialmente, do mosteiro, que é uma luz que nos envolve diante de uma situação difícil”, enfatiza.

Já a empregada doméstica Olga Maria de Moura Conrado, 38, disse que tem um compromisso religioso em frequentar o mosteiro semanalmente. Ela explica que o templo passou a ser um lugar de acolhimento quando ela se mudou com a família para o bairro da Messejana, há nove anos. “Nós tentamos continuar essa tradição familiar de vir todos os domingos, temos o templo como uma referência para a comunidade”, diz a mulher.



Serviço

Mosteiro de São Bento

Onde: rua Maria Ferreira dos Santos, 324 - São Bento

Programação: domingos, às 10 horas - Missa Conventual com Canto Gregoriano

Mais informações: por meio do Instagram e Facebook do Mosteiro

Tags