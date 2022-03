Operação resgata cães, pássaros e peixes abandonados em imóvel de Fortaleza

Uma operação conjunta do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), realizada nessa quinta-feira, 10, resultou no resgate de três cães da raça pitbull, outro da raça pinscher, dez pássaros silvestres e diversos peixes ornamentais. Os animais haviam sido abandonados em um imóvel privado no bairro Pirambu, em Fortaleza. Após o salvamento, todos foram entregues a uma entidade protetora dos animais da Capital, segundo informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O caso começou a ser investigado após o registro de uma denúncia anônima no dia anterior à operação. Ao chegarem ao local, os policiais civis se depararam com os animais e convocaram o CBM para efetuar o resgate. No dia seguinte, foi prestada uma queixa de crime ambiental. A equipe policial foi informada por testemunhas que moram nas proximidades do imóvel que os animais teriam sido abandonados há mais de cinco dias.

Bombeiros militares e membros de uma instituição de proteção animal forneceram água e alimentos para os cachorros, que estavam famintos e em completo estado de desidratação. Em seguida, os cães foram encaminhados a uma clínica veterinária e, por fim, a um abrigo mantido pela associação Anjos de Proteção Animal (Apa), mesmo destino dos pássaros e dos peixes.

A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) instaurou um inquérito policial para identificar e autuar os suspeitos pelo crime. De acordo com a SSPDS, a Apa dará continuidade ao atendimento veterinário dos animais e, tão logo seja possível, os pitbulls estarão disponíveis para adoção. Já o pinscher foi adotado por um vizinho do imóvel onde ocorreu o resgate.

