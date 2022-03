Polícia captura dupla suspeita de assassinar chefe de facção em carro blindado

Crime havia sido registrado no último dia 16 de março. A dupla também é suspeita de ter matado um jovem de 23 anos menos de 24 horas após o homicídio do chefe da facção

Um jovem de 20 anos e um adolescentes de 15 foram capturados pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) no bairro Parque Iracema, em Fortaleza, suspeitos de participação no assassinato de um homem apontado como chefe de uma facção criminosa e envolvido com tráfico. O crime ocorreu no último dia 16 de março, e as capturas foram realizadas dois dias depois, mas as informações sobre o caso só foram divulgadas na segunda-feira, 22, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

De acordo com as investigações da PC-CE, o chefe do bando criminoso teria sido assassinado a tiros dentro do um veículo de luxo na rua Antônio Barros, na Messejana. O carro era blindado, mas as munições perfuraram a camada extra de proteção e atingiram em cheio o alvo do atentado, que morreu ainda no local.

O homem era investigado por integrar uma facção que atuava no comércio ilegal de entorpecentes na Grande Messejana. Ele já havia sido preso em 2018 após ser flagrado com porções de cocaína, mas acabou sendo liberado na audiência de custódia.

Além do homicídio do chefe da organização criminosa, a dupla também é suspeita de ter matado um jovem de 23 anos, no mesmo bairro. Ele foi encontrado morto em via pública no dia 17, menos de 24 horas após a primeira ocorrência.

De acordo com o inquérito policial, a vítima teria sido enganada por meio de um perfil falso nas redes sociais, por onde marcou um encontro com os criminosos.

Segundo a PC-CE, os investigadores conseguiram chegar aos suspeitos após serem informados que eles estavam em um estabelecimento comercial na Capital, onde foram abordados.

"Também conseguimos encontrá-los através da localização do veículo que eles haviam utilizado no crime do dia 16. Ressalta-se que o carro era conduzido pelo adolescente, que estava acompanhado do adulto", explicou o titular da 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Com a dupla, a Polícia encontrou uma espingarda, um revólver, uma pistola, várias munições e quantidades de cocaína e crack, que foram apreendidas. Os agentes também apreenderam um aparelho celular, uma quantia em dinheiro e um cartão magnético.

Após a abordagem, a dupla foi encaminhada à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), no bairro São Gerardo. O suspeito de 20 anos foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor. Já o adolescente vai responder por ato infracional análogo aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

A Polícia afirma que segue apurando os fatos na tentativa de descobrir outros possíveis envolvidos nos crimes.

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181



