Estudante da UFC cria programa para acelerar diagnóstico de Covid-19

Lucas Delerino, no nono semestre do curso de Enfermagem, desenvolveu software de laboratório para automatizar interpretação de resultados; programa pode ser ampliado para outras doenças

Um estudante do curso de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará desenvolveu um programa de computador que deve auxiliar no diagnóstico de Covid-19. Lucas Delerino, que está no nono semestre, criou uma solução que permite automatizar a análise e interpretação de resultados de exames.

O programa, chamado Helper, é um assistente laboratorial, e foi inspirado em um software similar, chamado Biolaudo, criado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Além de Lucas, o desenvolvedor Tito Delerino Filho, irmão do estudante e a bioinformata Suzana Almeida fazem parte da equipe, que tem orientação do professor Fábio Miyajima.

O software é compatível com o sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), usado pelo Ministério da Saúde, permitindo integração às tecnologias já usadas atualmente. O Helper automatiza análises que antes eram feitas de forma manual, reduzindo essa etapa do processo, que levava até três horas, para apenas 30 segundos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Máscaras deveriam ser mantidas em ambientes fechados, diz especialista

Covid: Fortaleza tem lotes de AstraZeneca com vencimento em 15 dias

Fiocruz: vacinação infantil contra a Covid-19 é o principal desafio

Programa Helper pode ser ampliado para outras doenças

Uma das vantagens do software é que ele pode ser configurado para diagnosticar outras doenças. Segundo Lucas, ele tem capacidade de analiser qualquer infecção que possa ser detectada por exames do tipo PCR, como dengue, zika e chikungunya.

A expectativa é que, futuramente, o programa possa ser usado para realizar testagens em massa. No momento, estão sendo realizadas negociações para levar o Helper a laboratórios vinculados ao SUS, inclusive outras centrais da própria Fiocruz.

Mais notícias de Ciência

Sobre o assunto OMC celebra primeiro compromisso sobre patentes de vacinas anticovid

Estudo indica baixa transmissão da covid entre grávidas e bebês

Telescópio Webb atinge marco em fase de testes de espelho no espaço

Pesquisas eleitorais seguem métodos científicos, ao contrário de enquetes; entenda

Novos organismos são descobertos no mar a uma profundidade de 8 mil metros

Agência Espacial Europeia cancela seus projetos com a Rússia

Espécie venenosa que come animais marinhos, peixe-leão é encontrado em águas rasas do CE

Pesquisa mostra que UTIs covid em SP estão ocupadas por idosos

Tags