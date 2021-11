Dois animais são resgatados pelo Corpo de Bombeiros na Capital e RMF

Nesse fim de semana o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) resgatou dois animais. A primeira foi uma cadela que ficou presa em um aro de um pneu e o segundo foi um filhote de gato que caiu em um poço. A corporação atendeu as ocorrências no sábado, 20, e domingo, 21, sendo uma em Fortaleza, e outra em Caucaia, na Região Metropolitana (RMF).

O primeiro resgate aconteceu no bairro Jardim Jatobá, na Capital. O CBMCE foi acionado pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), após a cadela, de nome Duquesa, ficar presa no aro de um pneu.

Conforme o comandante da guarnição, 1º tenente do CBMCE, Wilame Lima, foi utilizado um policorte para acessar uma parte do aro, e depois, duas serras para fazer o corte do pneu. O primeiro não deu certo, pois o pescoço da cadela estava inchado. Após cortar novamente o aro, a equipe conseguiu salvar o animal.

Já o segundo resgate aconteceu no bairro Potira II, em Caucaia. O Corpo de Bombeiros foi acionado via Ciops para socorrer um filhote de gato que caiu em uma cacimba com cerca de 15 metros de profundidade. De acordo com o subtenente Pereira, do CBMCE, para resgatar o animal, a guarnição montou um sistema de ancoragem com multiplicador de força, utilizando um tripé e um conjunto de moitões, cordas e mosquetões, o qual permitiu a descida de um militar e seu içamento, com o filhote de gato. O animal foi entregue à tutora.

Ao todo, no ano de 2019, o CBMCE resgatou 3.919 animais em Fortaleza e no Interior do Estado. Já no ano passado, o número de salvamentos aumentou para 5.217. Em 2021, até outubro, já foram resgatados 5.327 animais pelo Corpo de Bombeiros em todo o Ceará.



