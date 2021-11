Incêndio no Cocó: Secretaria promete plantar o dobro de árvores perdidas

O secretário estadual do Meio Ambiente, Arthur Bruno, também afirmou que 21 torres de vídeo-monitoramento serão instaladas no Cocó até o final do ano

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) prometeu plantar o dobro das árvores afetadas pelo incêndio no Parque do Cocó. De acordo com o secretário Arthur Bruno, como 50 árvores foram perdidas pelo fogo, o objetivo é replantar 100 no lugar delas.

O reflorestamento tem previsão para começar apenas no começo de 2022, quando começa o período de chuvas e o rio naturalmente alaga a região.

Sobre o assunto Em 10 anos, trecho do Cocó tem a maior concentração dos focos de incêndios em Fortaleza

Área queimada no Cocó equivale a 46 campos de futebol

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, o secretário afirma que serão instaladas torres de vídeo-monitoramento em todo o Cocó. "Serão 21 torres com 35 câmeras para facilitar a fiscalização do Parque do Cocó", especifica. As investigações sobre a origem dos focos de incêndio dessa semana seguem em andamento.

Enquanto o levantamento de flora perdida já é mais conclusivo — 46,2 hectares —, a estimativa de fauna afetada ainda está em andamento. "Creio que no início da semana, nós já teremos esse diagnóstico para apresentar", estabelece Arthur.

Sobre o assunto Incêndio no Cocó: veja imagens e entenda o impacto sobre os animais do parque

Cocó: Área atingida por incêndio foi maior que a estimada e chega a 46 hectares

Gestor do Parque do Cocó afirma que incêndio foi criminoso

Incêndio no Cocó: ainda há fumaça

Quem passou pela avenida General Murilo Borges entre sexta-feira, 19, e esse sábado, 20, ainda vê muita fumaça na área atingida. A reportagem do O POVO avistou também uma tenda para auxiliar os bombeiros no combate aos incêndios. Nela, alguns bombeiros estavam deitados em camas, descansando.

O trânsito na avenida também está intenso, pois, além da tenda, estão dois caminhões dos bombeiros. A faixa de passagem dos carros na ponte está limitada por cones, que garantem a passagem e posicionamento dos bombeiros e policiais no local.

Tags