VetMóvel começa a funcionar na Pracinha do João XXIII nesta sexta, 18

O VetMóvel começará a atender cães e gatos de moradores das redondezas da Praça Governador César Cals, conhecida como Pracinha do Bairro João XXIII, em Fortaleza, a partir desta sexta-feira, 18. O projeto, realizado pela Prefeitura de Fortaleza, oferece consultas gratuitas, com distribuição de fichas diárias, além de castrações sob agendamento.

Mensalmente, duas unidades itinerantes do VetMóvel visitam dois bairros da Cidade. Além da localizada no bairro João XVII a partir de amanhã, os fortalezenses também podem contar com o serviço no Solares Shopping, no bairro Novo Mondubim. Há ainda uma terceira unidade fixa, localizada ao lado da Clínica Veterinária de Fortaleza - Jacó, no bairro Passaré.

Para realizar a castração de cães e gatos, os tutores devem realizar um cadastro pelo telefone 156. Após esse passo, deve-se aguardar a equipe da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa), informando sobre o agendamento.

No caso das consultas, são distribuídas 40 fichas de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e tarde. Os cães agendados para castração devem estar banhados, sem carrapatos e utilizando guia e focinheira. Já os gatos precisam ser levados dentro de caixas de transporte.

Serviço

VetMóvel no bairro João XXIII

Atendimento: Segunda a sexta-feira

Horário: Das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas

Local: Praça Governador César Cals (Rua Melo de Oliveira, s/n - João XXIII, próximo ao Colégio CEMI)

Contato: (85) 3272 3356 e (85) 3472 3005 - Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa)

*Agendamento de castrações apenas após cadastro realizado exclusivamente pelo telefone 156.



