Animais à espera de adoção em Fortaleza protagonizam ensaio de Natal; veja fotos

Para incentivar a adoção de animais abandonados, o projeto Animais Universitários realizou ensaio fotográfico com tema natalino. A iniciativa atua principalmente na Universidade Federal do Ceará (UFC) auxiliando animais que estão em abandono no campus. Neste fim de ano, são mais de 30 animais aguardando adoção em lares temporários de voluntários.

A maioria dos animais disponíveis já está castrada, e aqueles que não têm idade para o procedimento ainda, terão a castração garantida pelo projeto, explica a coordenadora Taise Praxedes. “Todos eles estão vermifugados e alguns testados para FIV (Vírus da Imunodeficiência Felina) e Felv (Vírus da Leucemia Felina)”, afirma.

A coordenadora do projeto explica ainda que a rotatividade dos animais garante que outros filhotes possam ser abrigados, já que a iniciativa não possui espaço físico e depende do espaço em lares temporários. “Conseguir doações para esses animais é muito importante para dar vez para aqueles que ainda estão em abandono. Realizar mais adoções responsáveis neste fim de ano seria o maior presente de todos”, disse.

Interessados em adotar podem entrar em contato com o projeto por meio do perfil no Instagram: @animaisuniversitários. Os voluntários realizam uma entrevista, em formato de conversa, para verificar as condições dos possíveis tutores.

Pré-requisitos para adoção:

- Ser maior de 18 anos.

- Consciente das responsabilidades adquiridas no ato de adotar um animal.

- Todos da casa de acordo com a adoção.

- Se responsabilizar em atender as necessidades do animal (vacinas, alimentação, atendimento veterinário etc).

