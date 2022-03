Preços de petróleo estão em queda e os de gasolina devem cair, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quarta-feira, 16, que os preços do petróleo estão em queda e que, portanto, os de gasolina devem cair em breve. "Na última vez em que o petróleo estava a US$ 96 o barril, a gasolina estava em US$ 3,62 o galão. Agora, o galão está em US$ 4,31", ressaltou, em publicação no Twitter.

O democrata acrescentou que companhias do setor não devem aumentar seus lucros às custas dos trabalhadores norte-americanos.

Tags