Lula fará visita à região do Cariri, no Ceará, em abril

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve fazer visita à região do Cariri cearense no próximo mês de abril. A informação é do repórter da CBN Cariri Guilherme Carvalho, que ouviu lideranças petistas durante a cerimônia de inauguração da Faculdade de Medicina da Universidade Regional do Cariri (Urca) nesta semana.

No evento, estiveram atores políticos ligados ao governador do Ceará, Camilo Santana (PT), e a Lula, dentre eles o deputado federal José Guimarães (PT). Questionado sobre as articulações políticas para 2022, o deputado confirmou que a primeira viagem do ex-presidente ao Nordeste, na esteira da pré-campanha eleitoral, será ao Cariri.

“A previsão era para o final de março, mas vai ser para abril .Estamos construindo a ideia da agenda. Não tem data porque resolvemos antecipar o pré-lançamento dele (da pré-candidatura) em abril, em São Paulo. A primeira viagem ao nordeste será ao Cariri”, pontuou o parlamentar cearense.

Quem deve retornar ao Ceará, ainda em março, é o presidente Jair Bolsonaro (PL). Em vídeo ao lado do comandante da Força Nacional, o coronel cearense Aginaldo de Oliveira, o presidente confirmou visita a Quixadá, no próximo dia 23 de março.

“Alô, pessoal do Ceará, pessoal de Quixadá, dos monólitos. Dia 23 o presidente Bolsonaro vai estar aí, em Quixadá, se Deus quiser. Vamos estar lá com nosso mito dia 23”, informou Aginaldo, que é pré-candidato a deputado federal pelo PL.



