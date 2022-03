Assaltantes disfarçados de entregadores de app são flagrados em roubo no Bairro de Fátima

Criminosos agem com violência e agridem vítima. Imagens de câmeras flagraram a ação

Assaltantes utilizando equipamentos de entregadores de aplicativo foram flagrados em um roubo no Bairro de Fátima, em Fortaleza, nesa quarta-feira, 16. A ação foi gravada pelas câmeras de segurança.

Cinco pessoas estavam ao redor de uma mesa, sendo quatro sentadas e uma senhora, que estava em pé, quando foram surpreendidos pelos dois homens com equipamentos de entregadores de aplicativo. Naquele momento, a dupla rendeu todos e os ameaçou com armas de fogo.

Nas imagens, é possível ver uma das vítimas sendo agredida, quando o assaltante bate na cabeça dela com uma arma. Os pertences de todos são roubados ,e os indivíduos fogem. O caso é investigado pelo 25º Distrito Policial (DP), que utilizará as imagens das câmeras de segurança para auxiliar nos trabalhos policiais.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informu que apura um roubo ocorrido.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

25º Distrito Policial (DP): (85) 3101 3529

