"Cartões fidelidade" eram utilizados para a venda de drogas em Caucaia

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu nesta quarta-feira, 16, cerca de 2 mil "cartões fidelidade" que seriam utilizados no comércio ilegal de drogas em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O material foi encontrado em um imóvel abandonado na rua Antônio Pompeu, bairro São Miguel, após policiais receberem denúncia anônima. No momento da ocorrência, não havia ninguém no endereço.

Durante as buscas na residência, os agentes também encontraram mais de 100 munições intactas, dois carregadores de pistola, 13 pinos para acondicionamento de cocaína e uma faca. Os objetos, segundo a PMCE, eram utilizados no tráfico de entorpecentes. Também foram apreendidos 500 gramas de maconha e pequenas porções de cocaína e crack.

Os cartões fidelidade, que seriam distribuídos aos "clientes do tráfico", funcionariam como um chamariz para impulsionar o aumento das vendas ilegais de drogas. No verso do material estavam impressos seis espaços em branco, que seriam preenchidos a cada compra. Na sétima, o comprador teria direito ao entorpecente de forma gratuita, nos moldes das promoções adotadas pelo varejo.

A PMCE ainda não sabe a quem pertence o material. Todos os objetos apreendidos foram encaminhados à Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC), onde foi aberto inquérito para apurar o caso. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) pede que a população informe detalhes que possam contribuir com as investigações. Os contatos podem ser realizados através dos telefones 181 ou 190. O sigilo e o anonimato dos denunciantes são garantidos, segundo a pasta.

