Mulher é presa em Fortaleza ao ser flagrada com equipamentos furtados de provedora de internet

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante nesta quinta-feira, 17, em Fortaleza, por receptação de materiais eletrônicos que haviam sido furtados de empresas de telefonia e provedoras de internet. A suspeita foi capturada no bairro Serrinha pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Com ela, os policiais encontraram duas fontes retificadores, chaves para abertura de painéis de energia e gabinetes de computadores, um aparelho celular e diversos outros equipamentos eletrônicos. Após a abordagem, a mulher foi conduzida à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), onde foi autuada em flagrante pelo crime de receptação.

Sobre o assunto Assaltantes vestidos de entregadores de app são flagrados em roubo no Bairro de Fátima

"Cartões fidelidade" eram utilizados para a venda de drogas em Caucaia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Todo o material apreendido também foi encaminhado à delegacia e, posteriormente, devolvido à empresa proprietária. A PC-CE informou que faz buscas com o objetivo de investigar outras empresas e sucatas que são suspeitas de comprarem e venderem material proveniente de furto. No último dia 10, a Polícia havia prendido, no bairro Mondubim, o dono de uma empresa provedora de internet com mais de três mil metros de cabos furtados.

OUÇA O PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags