Dono de empresa de internet é preso com 3 mil metros de cabo óptico furtados

Dono de empresa de internet é presos com 3 mil metros de cabo óptico furtados. Um homem de 33 anos, proprietário de uma empresa de internet no bairro Mondubim, em Fortaleza, foi preso suspeito de receptação. Com ele, a Polícia Civil encontrou 3 mil metros de fio óptico roubado de outras empresas de internet. A prisão foi realizada na segunda-feira, 7, após investigação da Polícia Civil.

